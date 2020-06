AVERSA. “Per favore, rispetti la distanza di sicurezza”: uomo aggredito in fila al supermercato in via Kennedy 28 Giugno 2020 - 12:47

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) – Rissa tra clienti in fila fuori dal supermercato, arrivano le forze dell’ordine. L’ha invitato a rispettare la fila e lui, in tutta risposta, lo ha preso a spintoni e lo ha colpito con un calcio. La scena di ordinaria follia si è svolta ieri pomeriggio all’esterno di un supermercato di Viale Kennedy ad Aversa. La vittima, un uomo sulla 40ina in fila per entrare al supermercato, ha detto ad un altro uomo di rispettare il suo turno e le distanze di sicurezza. Lui, invece di comportarsi in maniera civile, l’ha aggredito, prendendolo anche a spintoni. Di lì una vera e propria rissa, così accesa che i commessi del supermercato hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine che giunte sul posto hanno proceduto ad identificare i soggetti coinvolti.