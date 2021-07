CASERTA – Sarà sempre più dura per i cittadini poter accedere agli uffici del Comune di Caserta nel mese di agosto. E’ di poche ore fa, infatti, un comunicato ufficiale dell’ente che così recita: “Durante tutto il mese di agosto gli Uffici comunali non osserveranno l’apertura pomeridiana. Lo ha stabilito, a causa della calura estiva, un provvedimento del Dirigente Risorse Umane e del Datore di Lavoro in considerazione della scarsa affluenza di utenza durante il pomeriggio”.