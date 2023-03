Percettore del reddito “arrotonda” con lo spaccio: 49enne arrestato a S. MARIA C.V.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Questa mattina i carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere durante un servizio coordinato di controllo del territorio eseguito in quel centro unitamente ai militari del Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno (SA), hanno denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un quarantanovenne del luogo, percettore di reddito di cittadinanza.

L’uomo, nel corso della perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di cinque “stecche” di hashish per un peso complessivo di circa 8 gr..

Lo stupefacente, pronto per essere ceduto, era stato occultato all’interno di un pacchetto di sigarette in suo possesso. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.