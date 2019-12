Spariti 400mila euro nel crac della Banca Popolare di Bari. Insegnante di VITULAZIO protesta davanti alla Procura: “Dove sono i miei soldi?”

VITULAZIO – “I risparmi di una vita me li hanno fatti diventare soldi di carta straccia”. Queste le parole di Giovanna Scialdone, insegnante di Vitulazio, che sta protestando davanti agli uffici della Procura.

“Mi sono accorta di non avere più i miei risparmi il 9 gennaio del 2017, un anno dopo lo scandalo che ha portato migliaia di risparmiatori pugliesi a chiedersi dove fossero finiti i loro soldi. Da quel momento è iniziato il mio calvario. Più di 400mila euro sono spariti. Li avevo affidati alla Banca per tutelarli. Pensavo di avere i soldi necessari per far sposare i miei figli e vivere la vecchiaia in serenità”.

“Se non si trova una soluzione – continua l’insegnante – vuol dire che l’Italia è un paese vuoto dove il diritto, la giustizia e la costituzione sono solo parole al vento”.