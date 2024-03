Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada

Grande spavento, la notte scorsa, per due giovani che …

TEANO/CARINOLA – Schianto, la notte scorsa, lungo la strada provinciale che collega Falciano del Massico a Carinola. Un giovane di Teano, per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo della sua auto finendo nei campi. Fortunatamente nonostante il forte impatto per il giovane conducente e per il suo passeggero, anche lui di Teano, non ci sono state conseguenze.