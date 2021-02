SAN NICOLA LA STRADA – Oggi pomeriggio in via Pertini a San Nicola un automobilista è finito contro un albero con la sua vettura. L’uomo ha eseguito una manovra improvvisa per evitare un ostacolo, finendo con lo schiantarsi contro l’arbusto. Dann iingenti al mezzo, mentre l’automobilista è stato condotto nell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano. Non è grave.