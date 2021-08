SANTA MARIA A VICO – Incidente in via Migliori a Santa Maria A Vico. Un’auto , modello Fiat Punto, alla cui guida c’era un 64enne, ex assessore comunale locale, probabilmente colto da malore improvviso si è andata a schiantare contro un muro nei pressi della farmacia. Soccorso nell’immediato dal personale della farmacia in attesa del 118.