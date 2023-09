Perseguita l’ex fidanzata, “Rambo” resta in cella

La donna aveva denunciato il suo ex.

PIEDIMONTE MATESE. Pochi giorni fa era finito in cella, accusato di atti persecutori, ovvero di stalking, nei confronti della sua ex. Oggi, il gip ha confermato l’arresto e rigettato l’istanza di scarcerazione per il 50enne Massimo Casella, detto Rambo. Erano stati i carabinieri di Piedimonte Matese ad arrestare l’uomo, dopo la denuncia sporta dalla sua ex. Rambo, dunque, resta in cella.