Pianeta celiachia, a MARCIANISE apre Celì

Spazio dedicato al gluten free convenzionato con l’Asl.

MARCIANISE. Si chiama Celì il nuovo e innovativo spazio interamente dedicato all’alimentazione senza glutine aperto da poco più di un mese a Marcianise.

In provincia di Caserta, Celì riempie un vuoto in quel panorama di persone sempre più numerose ed intolleranti al glutine che sono alla ricerca di prodotti dietoterapici. La convenzione con l’Asl di Caserta e prossimamente con altre – che prevede un buono acquisto mensile erogato dal Servizio Nazionale Sanitario per l’acquisto dei prodotti – permette di ampliare la rete distributiva del Gluten-Free per favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da Celiachia. Un dettaglio distintivo di questo spazio è la sua capacità di gestire tutte le merceologie, compresi gli alimenti freschi, garantendo così ai clienti una selezione completa e variegata di prodotti senza glutine per soddisfare ogni esigenza dietetica. Il progetto Celì porta la firma dell’imprenditore Salvatore Di Giacinto e di sua moglie Francesca Petito, una farmacista, biologa nonché nutrizionista che all’interno di Celì rappresenta una consulente qualificata del settore. La clientela, infatti, potrà infatti rivolgersi a lei per avere informazioni, delucidazioni e approfondimenti su tutti i prodotti. Dietro l’apertura di Celì c’è anche un vissuto legato all’intolleranza per un caso familiare: il senza glutine era diventato punitivo e relegato alle sole farmacie. E’ per questo motivo che uno dei progetti futuri del titolare di Celì è quello di portare in giro – magari con un truck-food o qualcosa di simile – gli alimenti senza glutine che spesso sono introvabili in luoghi di convivialità. Attraverso collaborazioni con associazioni ed enti locali, in futuro, c’è anche l’intenzione di proporre e promuovere la consapevolezza sul mondo del Gluten-Free per sensibilizzare sulle nuove intolleranze alimentari, spesso trascurate.

All’interno di Celì sono presenti oltre 1400 referenze, una vasta selezione di specialità provenienti da ogni angolo d’Italia oltre a quelli del servizio forno, con il settore fresco tutto il giorno come pane, pizze, dolci e altre prelibatezze. Grazie al team di Celì esperto e competente nel settore, i clienti potranno usufruire di un servizio altamente specializzato e personalizzato, basato su una profonda conoscenza delle esigenze dei celiaci. Finalmente, il piacere del gusto e di un’alimentazione senza preoccupazioni.