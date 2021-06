Donna di 47 anni accusata di traffico di droga esce dal carcere e finisce…

CESA – La XII sezione del Tribunale di Napoli (Riesame) Collegio D ha disposto l’attenuazione della misura cautelare per Angelina Milone, la 47enne di Cesa coinvolta nell’indagine sulle piazze di spaccio dell’agro atellano. La Milone attualmente detenuta presso il carcere di Messina è stata posta ai domiciliari presso l’abitazione del cognato in Abruzzo. E’ stata accolta, dunque, l’istanza dei difensori della Milone, gli avvocati Mirella Baldascino e Vincenzo Guida, sulla non necessità della detenzione carceraria in attesa della definizione del giudizio di appello pendente presso la Corte di Appello di Napoli, essendosi attenuate le esigenze cautelari.

Ricordiamo che la donna era stata posta in carcere lo scorso Ottobre ed è stata condannata all’esito del giudizio di primo grado ad una pena di 7 anni ed 8 mesi.