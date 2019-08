Picchiato a sangue e rapinato 16enne da due coetanei. La vittima è il nipote del consigliere comunale

MACERATA CAMPANIA – Una rapina violenta, nonostante la giovane età dei protagonisti. E’ quello che successo ieri sera, sul tardi, a Macerata Campania, non lontano da via Roma. Un ragazzo di 16 anni, nipote di un consigliere comunale, è stato aggredito e rapinato da due coetanei, in sella ad una bmx.

Picchiato per aver detto no alla rapina, è stato malmenato e lasciato a terra inerme. Ma non erano soli, visto che qualcuno ha assistito alla scena e ha iniziato a inseguirli. Il 16enne è finito all’ospedale di Caserta, con diverse escoriazioni e una prognosi di dieci giorni. Fermati da un carabiniere fuori servizio, residente lì in zona, i due giovani ladri sono stati portati in caserma a Santa Maria Capua Vetere.

I genitori di questi due ragazzi hanno chiesto scusa alla famiglia del ragazzo rapinato, che non sporgerà denuncia.