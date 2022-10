Pina Castiello sottosegretario ai rapporti con il Parlamento, Zinzi: nomina importante per la nostra regione

Di oggi la nomina del consiglio dei ministri. Zinzi: è un riconoscimento della sua esperienza e un ulteriore segnale di attenzione del partito alla nostra Campania.

CASERTA “Care amiche ed amici, sono lieta e orgogliosa di condividere con voi la mia nomina a sottosegretario di Stato con delega ai rapporti con il Parlamento. Un prestigioso incarico che mi responsabilizza ancora di più nel rappresentare le istanze del mio territorio e nel mio impegno per la Nazione”. Queste le dichiarazioni a caldo di Pina Castiello, parlamentare della Lega, nominata oggi dal consiglio dei ministri. “Ringrazio Matteo Salvini – continua – che mi ha rinnovato stima e fiducia, proponendomi per la seconda volta ad un incarico così delicato. Ringrazio i colleghi e il gruppo dirigente campano della Lega che mi hanno sempre sostenuto. Ed ovviamente ringrazio il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, prima donna premier

della nostra Repubblica: lavorare con lei, di cui conosco passione e competenza, sarà un onore”.

A congratularsi con lei anche Gianpiero Zinzi. “Auguri di buon lavoro ai sottosegretari della Lega, che ancora una volta ha messo in campo una squadra di alto profilo. Congratulazioni all’amica Pina Castiello, la sua nomina a sottosegretario per i Rapporti con il Parlamento è un riconoscimento della sua esperienza e un ulteriore segnale di attenzione del partito alla nostra Campania. Sono certo che Pina metterà a disposizione, come sempre, la sua professionalità al servizio del Paese e del Sud”.