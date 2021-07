Piogge e temporali sulla CAMPANIA. C’è l’allerta meteo per domani

REGIONALE – La protezione civile della Regione CAMPANIA ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di colore giallo su tutta la CAMPANIA per piogge e temporali valevole dalla mezzanotte e per l’intera giornata di domani, sabato 17 luglio. Si prevedono rovesci e temporali, localmente anche intensi con possibili raffiche di vento nei temporali. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione, con danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento. Possibili fulmini e grandinate. A questo quadro meteo è connesso un rischio idrogeologico per temporali di livello giallo.