POLIZIA DI STATO E AVIS. Da questa mattina la MARATONA DEL DONATORE a CASERTA. Si potrà chiedere anche di sottoporsi al test sierologico

Maratona del Donatore, tappa finale a Caserta

Oggi, 5 settembre, dalle ore 8.00, Tappa finale della Maratona del Donatore a Caserta, presso la Scuola Allievi Agenti. Presente anche il Questore di Caserta Dr. Antonio Borrelli.

A bordo dell’autoemoteca Avis Caserta, personale medico e paramedico accoglierà i donatori. Sarà possibile donare il sangue e/o richiedere il test sierologico per il covid-19.

Sono già tantissime le prenotazioni dei giovanissimi.

Un’estate rovente , ma intensa per Donatorinati Polizia di Stato. Entusiasmo e partecipazione da parte dei giovani allievi agenti, da parte dei cittadini e delle Istituzioni per “La Maratona del Donatore”, iniziativa promossa in collaborazione con la Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione.

Un bilancio straordinario: 378 le richieste di adesione da parte dei giovani allievi, che non hanno esitato a voler fare la loro parte.

Prima tappa della Maratona a Reggio Calabria il 28 luglio scorso, davanti alla Questura :primo donatore il Questore Dr .Maurizio Vallone a cui è stato consegnato il pettorale n .1 da podista .

Tappa anche a Napoli il 31 luglio in collaborazione con l’Accademia delle Arti e dei Mestieri, il 10 agosto davanti alla Questura di Isernia in collaborazione con Azione Cattolica di Presenzano, il 24 agosto a Palermo davanti alla Questura organizzata da Tina Montinaro con la partecipazione degli allievi siciliani della Scuola di Alessandria, a Roma al Polo Anticrimine della Polizia di Stato Tuscolano il 28 agosto scorso.

Eventi che hanno fatto da cornice alla straordinaria partecipazione, dei direttori e dei giovani allievi di tutta Italia delle Scuole di Polizia.

Alessandria, Brescia, Peschiera del Garda, Piacenza, Cesena, Trieste, Spoleto, Pescara, Nettuno, Campobasso, Vibo Valentia, Abbasanta in Sardegna e domani a Caserta: 13 Scuole di Polizia e 13 città d’Italia da Nord a Sud hanno spalancato e spalancano le porte alla solidarietà, a DonatoriNati Polizia di Stato.

Per info e prenotazioni 0645492530 – 33911360 30