MACERATA CAMPANIA – Vigili urbani in azione nella frazione di Caturano, a Macerata Campania. Sottoposta a sequestro un’auto parcheggiata in strada da diversi mesi, priva di copertura assicurativa. Il sequestro è avvenuto a termine di una serie di segnalazioni inoltrate dai residenti della zona in quanto l’auto veniva utilizzata da alcuni clochard come ricovero notturno. Il mezzo è risultato essere intestato ad un extracomunitario residente a Caserta.