POLO QUALITA’ MARCIANISE. Passa la mozione di Gennaro Oliviero: obiettivo acquisto dalla Regione. E c’è l’okay del presidente De Luca

Con il significativo voto favorevole in aula, dato in qualità di consigliere regionale, dal governatore della Campania

MARCIANISE – É stata approvata in Regione Campania la mozione, con prima firma del presidente del Consiglio Regionale Gennaro Oliviero, che impegna la Giunta regionale a valutare l’acquisizione dell’area denominata “Polo di Qualità”, a Marcianise. La struttura nata nel 2007 come centro polifunzionale dell’eccellenza della produzione italiana e campana è fallita nel 2010. Le strutture capienti e ancora moderne disposte su circa 130 mila metri quadrati, 500 moduli espositivi dislocati su tre livelli, 150 depositi e oltre 300 posti auto è tuttora in vendita, malgrado le numerose tentate procedure d’asta. “Il centro polifunzionale – spiega Oliviero –

trasformato in Polo Fieristico può dare lustro e forza internazionale al segmento dell’eccellenza della produzione campana e italiana, in cui esaltare i prodotti dell’artigianato, della moda e del gioiello, del buongusto, di valorizzazione del patrimonio storico-artistico-monumentale, sfruttando al meglio i vasti spazi congressuali e di accoglienza. L’area posta a sud di Caserta potrà così ritornare ad essere il nesso strategico ed il trampolino per il rilancio economico e dello sviluppo dell’area casertana e dell’intera regione Campania”.