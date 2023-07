PORTICO. La consigliera più votata annuncia le sue dimissioni: ecco perché vado via…

Le ragioni in un post su Facebook.

PORTICO DI CASERTA. Più cocenti delle delusioni d’amore ci sono solo quelle della politica. Così viene da pensare nella vicenda di Venere Russo, consigliera comunale di minoranza di Portico di Caserta, che l’altro giorno, con un puntuto post sul suo profilo di Facebook, ha anticipato l’intenzione di rassegnare le proprie dimissioni dalla carica, in occasione della prossima assise municipale portichese. Tolte le pene del cuore poiché realizzata sentimentalmente con un recente legame, la professionista, da tempo in politica nonostante la giovane età e risultata la candidata più votata con 620 preferenze nella lista civica “Portico Rinasce” alle amministrative di giugno del 2022, soffre evidentemente i triboli del suo impegno pubblico. Che sono da ricercare -crediamo – in una sorta di disinganno verso la politica nella quale molto ritiene di essersi spesa. Ma nel rinunciare al mandato in occasione del consiglio comunale, non mancherà certamente di argomentare e chiarire il suo atto. Per vero, nel messaggio pubblicato ha già spiegato diffusamente, soprattutto ai suoi sostenitori che meglio conoscono le vicende cittadine, le ragioni della sua decisione. E va senz’altro letto per cogliere il contesto in cui essa è maturata. Senza dire che è certamente singolare il modo scelto e forse unico nello scenario politico nazionale di dare una tale notizia di rilievo istituzionale.

Ma pare di capire che non sarà un abbandono definitivo, pensando ad un possibile impegno futuro per il comune di Macerata Campania. Circostanza che è da tenere da conto per i futuri scenari politici locali, considerata la capacità di mobilitazione elettorale dimostrata dalla Russo. Ma, come suol dirsi a proposito dell’amore che abbiamo evocato all’inizio, se son rose fioriranno.

Il post della consigliera comunale Venere Russo pubblicato su Facebook