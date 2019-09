MADDALONI. Alberi abbattuti in zona “Zì Peppe”, Razzano e Città di Idee all’attacco dell’amministrazione: “Dilettanti”

MADDALONI – “E’ una città allo sbando completamente in mano ai dilettanti, non funziona niente“. Esordisce cosi il fondatore del movimento Città di Idee Peppe Razzano, lista civica federata con Maddaloni Positiva presente in Consiglio Comunale con Edo Tontoli, Domenico Reitano e Angelo Tenneriello. “I problemi non vengono affrontanti, le soluzioni mai pianificate e la politica dell’approssimazione regna sovrana. In una zona storica di Maddaloni, si è preferito abbattere alberi piuttosto che salvaguardare l’ambiente. Manutenzione e potatura nessuna ricorda quando è stata fatta l’ultima volta, ormai la gestione ordinaria è diventata un miraggio. Questi sono coloro che hanno annunciato il cambiamento, la differenziazione dal passato. Di cambiamento c’è solo a chi la spara più grossa, se facessero una gara di bugia in questa Amministrazione sarebbe una bella sfida“.