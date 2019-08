SANT’ARPINO – Una donna è caduta dal balcone di casa stamattina. C.P., 44 anni è precipitata da un palazzo di Sant’Arpino, sito in via Montale. La signora è ricoverata in gravi condizioni in ospedale ad Aversa. Ancora da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto. La donna ha fatto un volo di almeno 3 metri. Sul caso indagano le forze dell’ordine.