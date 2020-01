Precipita dal secondo piano mentre pulisce le finestre. Donna muore sul colpo

CASORIA – (Lidia e Christian de Angelis) Donna precipita dal secondo piano mentre pulisce le finestre, muore sul colpo. Ieri pomeriggio la terribile tragedia, una donna di 56 anni intorno alle 15 in via Giuseppe Rocco a Casoria stava pulendo le finestre, quando ha perso l’equilibrio, finendo con il precipitare dal secondo piano. L’impatto con il suolo è stato fatale, la donna è morta sul colpo, inutili i soccorsi dei sanitari del 118 che hanno solo potuto constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti del caso. I funerali oggi alle 12 presso la chiesa di Santa Maria a Casoria. Sotto shock l’intera comunità, un ennesimo lutto che in poche ore addolora la cittadine, prima il giovane morto in auto a causa di un malore e ora questa madre che per un incidente domestico perde la vita.