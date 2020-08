Pregiudicato investe e uccide Filomena, poi scappa: ARRESTATO. IL NOME

SAN FELICE A CANCELLO (Lidia e Christian de Angelis) – Come già accennato poco fa (LEGGI QUI), è stato arrestato Vincenzo Martone per l’omicidio stradale di Filomena Manna. Il pregiudicato Martone, di San Felice a Cancello, noto alle forze dell’ordine per diversi reati tra cui quelli legati alla droga, è finito in manette per omicidio stradale e omissione di soccorso. L’uomo, infatti venerdì sera intorno alle 20 circa nella zona della piazzetta di Cancello a San Felice, ha travolto con l’auto per diversi metri, una donna 56enne originaria di Acerra, Filomena Manna.

La donna stava attraversando la strada dopo aver fatto la spesa, quando improvvisamente a velocità sostenuta l’auto condotta da Martone l’ha investita. Non curante di ciò l’uomo ha proseguito trascinando la stessa per dei metri, poi si è dato alla fuga. Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno cercato di salvare la donna che è deceduta. Grazie alle testimonianze e le immagini di sorveglianza della zona si è risaliti all’auto pirata che appartiene al pregiudicato Martone Vincenzo ritenuto responsabile della morte della donna.