CERVINO – Ieri, in via Vittorio Veneto, una donna di 80 anni è stata presa a bastonate dal figlio 40enne (pregiudicato e non nuovo a episodi del genere). Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Stazione di Cancello Scalo e un’ambulanza, che ha trasportato la signora in ospedale.

Pare che la donna non abbia riportato ferite gravi. Il figlio è stato invece condotto in caserma.