Prese a bastonate un condomino, consigliere comunale condannato a sei mesi di reclusione

MADDALONI Prese a bastonate un condomino ed oggi il consigliere comunale Giuseppe Magliocca è stato condannato dalla Corte d’Appello di Napoli. All’uomo, che in primo grado era stato assolto, è stata inflitta una pena di 6 mesi di reclusione per lesioni personali aggravate nei confronti di M.S., a cui aveva provocato un trauma cranico e la frattura di naso e mascella. I fatti accaddero nel 2015 e l’amministratore beneficerà della sospensione della pena.

Magliocca, eletto in Forza Italia è poi passato in una lista civica chiamata Riscossa Maddaloni. Ultimamente “flirta” con Nunzio Sferragatta per avvicinarsi al consigliere regionale Giovanni Zannini perché, pare, non sia in buoni rapporti con il sindaco De Filippo.