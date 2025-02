Presentata la Napoli City Half Marathon 2025: data, percorso e le gare in programma.

Una delle 21 km più attese d’Italia: iscrizioni online fino al 19 febbraio. Domenica 23, al via anche la Staffetta Charity Program e la Family Run&Friend.

NAPOLI (Pietro De Biasio) – Chi ama la corsa sa che esistono percorsi capaci di esaltare le gambe e il cuore. E Napoli è uno di questi. È stata presentata ieri, 4 febbraio, presso Palazzo San Giacomo, la «Napoli City Half Marathon», in programma per domenica 23 febbraio. Un evento che cresce anno dopo anno, attirando migliaia di atleti da tutto il mondo e che può vantare la «Label della World Athletics», le «5 Stelle Quality Race» della European Athletics e il «Gold Label» FIDAL. Un riconoscimento all’eccellenza organizzativa e al percorso straordinario che fa di Napoli la capitale italiana della mezza maratona.

Alla cerimonia hanno preso parte le più alte cariche istituzionali della città e del mondo sportivo: il Sindaco di Napoli, Prof. Gaetano Manfredi, il Generale di Brigata Daniele Cesaro, l’Assessora allo Sport Emanuela Ferrante, il Delegato Coni Napoli Agostino Felsani, il Presidente di Napoli Running Carlo Capalbo, il Direttore commerciale Anm Attilio Capasso, il Commissario Straordinario di ABC, Andrea Torino, l’Amministratore Unico Asia, Domenico Ruggiero. La «Napoli City Half Marathon» è già nella storia: detiene entrambi i record italiani di mezza maratona. Al maschile, lo straordinario 59’26” di Yemaneberhan Crippa (CS Polizia) firmato nel 2022, e al femminile, il 1h08’27” di Sofiia Yaremchuk (CS Esercito), eguagliato nell’ultima edizione. Ma il 2025 si prepara a essere ancora più epico: un parterre di atleti d’élite proverà a riscrivere i primati della gara, mentre migliaia di amatori daranno la caccia ai propri «personal best».

I numeri dell’ultima edizione parlano chiaro: il 30% dei runner ha chiuso la gara migliorando il proprio tempo. Merito di un tracciato veloce, tecnico e spettacolare. Ma cosa rende unica la «Napoli City Half Marathon»? Un percorso che è un viaggio attraverso arte, cultura e mare. Il centro storico, Patrimonio Unesco dal 1995, è la cornice perfetta per una gara che unisce il fascino della città alla sua anima sportiva. Il tracciato piatto e veloce, con condizioni meteo ideali (intorno ai 10°C), regala agli atleti l’opportunità di spingere al massimo, lasciandosi rapire dalla magia del lungomare. Partenza da viale J.F. Kennedy per poi affacciarsi sul Golfo di Napoli, un fascino che accompagnerà i runner per tutto il Lungomare di via Caracciolo, costeggiando la Villa Comunale e ammirando l’Isolotto di Megaride che accoglie il Castel dell’Ovo. Dopo il giro di boa, posto dopo le due torri Aragonesi, su via Marina si prosegue per imboccare Corso Umberto I che verrà percorso in andata e in ritorno, in direzione di Piazza Municipio. Dalla Galleria della Vittoria si prosegue in Piazza Vittoria sfilando lungo la Villa Comunale e la stazione zoologica Anton Dohrn da dove gli atleti potranno iniziare la cavalcata verso il traguardo in viale Kennedy.

I numeri Gli iscritti sono già quasi 6.000, con l’obiettivo di superare quota 7.000 alla partenza. Impressionante la presenza internazionale: oltre il 60% dei partecipanti arriva dall’estero, con più di 50 nazioni rappresentate. Tra le più presenti, la Repubblica Ceca (481 iscritti), la Francia (357), la Gran Bretagna (238), la Polonia (235) e la Germania (189), senza dimenticare gli atleti provenienti da Stati Uniti, Giappone e Brasile. Un dato che certifica il valore del turismo sportivo, con migliaia di persone pronte a scoprire Napoli tra corsa, cultura e gastronomia. La medaglia La «Napoli Running» del presidente Capalbo ha voluto superarsi anche nella creazione della medaglia «finisher», simbolo di fatica e gloria. Un oggetto dorato e splendente, che richiama le onde del mare e il calore del Golfo, destinato a diventare un cimelio prezioso per chi taglierà il traguardo. Gambe e cuore, emozioni e sudore, tutto in un unico istante quando si riceve la medaglia. Perché la «Napoli City Half Marathon» è questo: una corsa per battere sé stessi, per condividere storie di sport e vita, per vivere Napoli in ogni sua meravigliosa sfumatura. L’attesa è (quasi) finita: il 23 febbraio Napoli sarà la capitale della mezza maratona.