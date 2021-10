Pretese 25mila euro da un imprenditore a nome dei Casalesi, chiesta la condanna a 10 anni

Requisitoria del pm della Dda Maurizio Giordano: richieste di condanna per Domenico Luongo e di assoluzione per Antonio Baldascino, Umberto Maiello e Cipriano Coppola

CASAL DI PRINCIPE (gv) Questa mattina al termine della requisitoria, il pubblico ministero della Dda di Napoli Maurizio Giordano dinanzi al tribunale di Napoli Nord, ha chiesto la condanna a 10 anni per estorsione a carico di Domenico Luongo. Richiesta di assoluzione, invece, per Antonio Baldascini, Umberto Maiello e Cipriano Coppola. La sentenza è attesa per il 9 novembre dopo l’arringa dell’avvocato Paolo Caterino per Luongo. Secondo l’accusa, Luongo, è accusato di aver chiesto 25mila euro a scopo estorsivo ad un imprenditore del posto a nome del clan dei Casalesi, fazione Schiavone.