Previsioni meteo: weekend di Pasqua tra caldo africano e improvvisi acquazzoni

CASERTA. L’Italia sarà divisa tra il primo caldo africano della stagione ed improvvisi acquazzoni. Gli ultimi aggiornamenti hanno confermato questa sorta di dicotomia per il prossimo fine settimana.

Insomma, il tempo per le Feste non sarà omogeneo. Il nostro Paese si troverà infatti proprio nel mezzo del campo di battaglia tra due importanti figure atmosferiche. Da una parte avremo l’avanzata sul bacino del Mediterraneo di quell’ anticiclone africano in genere protagonista durante l’Estate e che provocherà il primo vero caldo stagionale, specie al Centro-Sud, già dalla giornata di Sabato 30 Marzo , complici masse d’aria di origine sub tropicale (interno del deserto del Sahara) che provocheranno un netto aumento delle temperature che si porteranno su valori tipici del mese di giugno (sono previste punte massime verso i 30°C al Sud e sulle due Isole Maggiori, ma il caldo si farà sentire anche su tutto il versante centro-meridionale adriatico, fino alla Romagna).

Dall’altra parte avremo a che fare con un vasto ciclone atlantico , localizzato tra le Isole Britanniche e la Francia, vortice che con il passare delle ore piloterà una perturbazione a carattere temporalesco verso il cuore del Vecchio Continente, pronta a coinvolgere anche le nostre regioni settentrionali. Fin dal mattino del Sabato l’ingresso di queste correnti in quota favorirà la genesi dei primi acquazzoni sulle Alpi, in locale estensione alle adiacenti pianure occidentali e più raramente su quelle del Triveneto.



La

Pasqua

nostra attenzione si sposta poi alla giornata di) quandocon la possibilità pure che si verifichino anche dellecausa dello scontro tra masse d’aria diverse e dellasprigionata dal primo caldo di stagione. Stando agli ultimi aggiornamenti, più a rischio saranno l’e le pianure di. Qualche temporale potrà inoltre interessare lae, più marginalmente, la