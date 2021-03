Prima buca la ruota della cliente e poi si offre di sostituirgliela per 250euro. Denunciato fruttivendolo casertano

CASERTA – Ha forato un pneumatico dell’auto di una sua cliente, per poi offrirsi di sostituirlo, facendo passare per nuovo quello in realtà di scorta, e facendosi pagare 250 euro. A finire nei guai è un 24enne, nato in provincia di Caserta e residente a Gambolò, in provincia di Pavia, denunciato dai carabinieri della Stazione di San Martino Siccomario per truffa e danneggiamento.

Il giovane è titolare di un negozio di frutta a verdura a San Martino Siccomario, dove il 14 febbraio era entrata la cliente di 77 anni, vittima della truffa. Secondo quanto hanno accertato i militari dell’Arma, mentre la signora era occupata a scegliere i prodotti da acquistare, il 24enne era uscito dal negozio per danneggiare un pneumatico della Peugeot 207 della cliente.