Prima fa sesso e poi li ricatta, in 9 rischiano il processo. Tra i suoi clienti imprenditori e commercianti

La donna filmava gli incontri amorosi che avvenivano in auto o in camere d’albergo e poi tentava l’estorsione. Una delle sue vittime ha anche tentato il suicidio

RECALE Prima li invogliava a fare sesso e la mattina dopo li ricattava chiedendo loro denaro per non mostrare i video alla famiglia. La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha chiuso le indagini su una donna di 54 anni di Recale ed ha chiesto il rinvio a giudizio per lei e per 8 uomini che , si recavano dalle vittime per riscuotere l’estorsione. L’udienza preliminare fissata per oggi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere che è saltata per un difetto di notifica. Gli indagati sono di Marcianise, Caserta, Capodrise, San Cipriano, Casal di Principe e Grazzanise.

Le vittime della donna erano noti commercianti e professionisti della provincia di Caserta e la incontravano in auto o in camere d’albergo tra Caserta, San Nicola, Teverola e Capua. Uno di loro, un commerciante, ha minacciato anche il suicidio.