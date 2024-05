Primo giorno con la nuova mensa nelle scuole di S. Nicola: la ditta è green e… le scodelle si lavano a casa

La novità entusiasma i genitori, che sperano che il servizio non torni alla vecchia società

SAN NICOLA LA STRADA (Debora Carrano) – È green la nuova ditta cui il Comune ha affidato il servizio di refezione scolastica e pertanto piatti e stoviglie vanno riciclati.

Ciò significa che i bambini tornano a casa con tutto il materiale utilizzato durante i pasti e tocca ai genitori provvedere alla pulizia. Una iniziativa innovativa che è piaciuta tantissimo alle mamme che hanno raccolto segni di entusiasmo anche da parte dei loro ragazzi e che sperano sia questa la ditta definitiva per il servizio mensa. Si è detto entusiasta del servizio anche il sindaco Vito Marotta, che intanto si prepara per la causa di merito dinanzi al Tar, e per la costituzione di parte civile in procura, nei giudizi tra l’amministrazione comunale e la vecchia ditta che gestiva il servizio.