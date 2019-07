Processo a Don Barone, non si presenta in aula un testimone della difesa

SANTA MARIA CAPUA VETERE – È stato rimandato di una settimana il processo che nella città del foro si sta svolgendo ai danni di Don Michele Barone, accusato di violenza sessuale.

Uno dei testimoni della difesa infatti, un prete esorcista di Maddaloni, non si è presentato in aula. Ha avvisato la Corte tramite email, asserendo che avrebbe dovuto eseguire delle messe di liberazione. Delle persone “si erano rivolte a me per una messa di liberazione poi dopo 2-3 incontri non si sono fatti più vedere”.