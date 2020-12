LUTTO A MONDRAGONE. Il covid porta via il professor Nazzaro, storico docente del Buonarroti di Caserta

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Il bilancio delle vittime per covid-19 si aggrava. Si è spento all’età di 82 anni, un altro grande personaggio amato dall’intera comunità Mondragonese; il Professore Antonio Nazzaro. Secondo le prime indiscrezioni, l’uomo era ricoverato da diverso tempo presso la Clinica Pineta Grande di Castelvolturno. Si sperava che potesse farcela dopo l’esito negativo degli ultimi tamponi effettuati, ma il coronavirus ha fortemente danneggiato i suoi polmoni che non hanno più retto. Persona di grande cultura, aveva insegnato per molti anni alla Scuola media Michelangelo Buonarroti lasciando agli studenti un bellissimo ricordo di sé. Amante dell’arte, nutriva una grande passione per il teatro. Memorabili le sue interpretazioni nelle Commedie “Le voci di dentro” e “Tre pecore viziose” rispettivamente del 1984 e del 1986 accanto all’amico Franco Di Lorenzo. Da sempre impegnato con Don Franco Alfieri, scomparso il mese scorso dopo un lungo ricovero presso il reparto Covid dell’ospedale di Latina, in attività sociali sul territorio rivierasco.

Porgiamo ai suoi figli e a tutti i suoi parenti, le nostre più sentite condoglianze.