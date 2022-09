Provano l’assalto al bar-tabacchi. Malviventi in fuga a mani vuote

CASAL DI PRINCIPE/CANCELLO ARNONE (Lidia e Christian de Angelis) Malviventi in azione, ma scappano a mani vuote. L’altra notte la solita banda di malviventi ha tentato il colpo presso un bar-tabacchi a ridosso della provinciale, ma il sistema di sorveglianza ha notato aggirarsi dell’auto dei balordi per cui i soggetti non sono riusciti a mettere a segno il loro intento criminoso per cui si sono dati alla fuga facendo perdere le loro tracce nelle campagne tra Casal di Principe e Cancello ed Arnone.