PROVINCIA, altro che magna magna, questa è un’orgia. All’ex presidente Di Costanzo incarico da 47.616 euro per i lavori targati Magliocca-Del Prete

Più leggiamo atti e più ci viene il voltastomaco. Pensate un po’ che su 8 milioni di euro di finanziamenti, solo 5 sono stati usati per i lavori. Molta parte del resto della cifra è stata utilizzata per incarichi di ogni genere. IN CALCE ALL’ARTICOLO LA DETERMINA

CASERTA/ ALVIGNANO (g.g.) – Alla fine di questa giostra i conti li faremo bene. Perché fino ad oggi ci siamo occupati quasi esclusivamente della vicenda giudiziaria delle mazzette pagate da un gruppo di professionisti sanniti all’ingegnere mister x dell’Amministrazione provinciale di Caserta. Ma i guai, quelli seri sono nel seguito di quell’ affidamento rispetto al quale l’ingegnere Antonino Del Prete, al tempo alla vigilia della pensione, mostrò grande fretta.

Una sola cifra: degli 8 milioni e passa disponibili per i tre famosi ponti lungo la strada Caserta – Monti del Matese, a disposizione per i lavori materiali ne sono rimasti 5, poco più del 60 per cento. Tutto il resto divorato da un impressionante plotone di famelici tecnici del sottobosco. E a sorpresa, come si può leggere dalla determina che pubblichiamo sotto a questo articolo, salta fuori il nome dell’ingegnere Angelo Di Costanzo, ex presidente della Provincia, il quale, a pensarci bene, tra la fine del 2018 e i primi mesi del 2019 sparava a zero, anche al nostro cospetto sulla coppia felice Magliocca – Del Prete e poi, come di dice, puf, scomparso dalla scena.

Pacificato dai 47.616 euro dell’incarico di collaudatore, peraltro attribuito a chi era stato il formale iniziatore della procedura per ottenere il finanziamento. Segnatevelo bene: su otto milionj di euro, solo 5 sono stati spesi per i lavori.

Un commento? Ok, il solito: facciamo schifo senza se e senza ma.

CLIKKA QUI PER LEGGERE LA DETERMINA