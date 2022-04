PROVINCIA Anomalie nei confini tra Sessa Aurunca e Cellole, il Pd chiede l’annullamento della delibera voluta da Magliocca&co.

Il consiglio provinciale approva la delibera n.9 per la perimetrazione dei confini tra i due Comuni. Alessandro Landolfi, Salvatore Lettera, Ciro Marcigliano e Stefano Antonio Cioffi chiedono la revoca del provvedimento ed invitano il prefetto a vigilare.

CASERTA L’11 marzo scorso il consiglio provinciale ha approvato la delibera n.9 avente ad oggetto la “Legge Regionale n. 54 del 29/10/1974 e Legge Regionale n. 33 del 28 luglio 1982. Perimetrazione dei confini tra i Comuni di Cellole e Sessa Aurunca”. Oggi, a chiedere l’annullamento di quella delibera è il gruppo consiliare del Partito democratico, composto da Alessandro Landolfi, Salvatore Lettera, Ciro Marcigliano e Stefano Antonio Cioffi.

Già nella seduta dell’11 marzo Marcigliano aveva chiesto il rinvio del punto all’odg, al fine di meglio approfondire la questione. Questo, in quanto, con nota n° 13515 del 08.06.2021, il Capo settore del Comune di Sessa Aurunca nel riscontrare una nota del Commissario straordinario del Comune di Sessa Aurunca, rilevava una serie di criticità. Questi scriveva: “Non sono stati allegati i rilievi topografici georeferenziali che giustificano gli elaborati prodotti; alcuni confini sono stati tracciati sulle planimetrie trasmesse in modo errato rispetto alla legge regionale n. 33/1982; per i terreni che saranno divisi dalla nascente linea di confine, sono state individuate in modo arbitrario le superfici da attribuire ai territori dei singoli Comuni, che allo stato non sono condivisibili e non previste dalla Legge Regionale. Da una ricerca catastale effettuata su immobili sede di attività didattiche nel Comune di Cellole, risulta che il fabbricato sede della scuola elementare di Cellole e il terreno dove è stata costruita la scuola media “Serao Fermi” sono ancora intestati al Comune di Sessa Aurunca”. Tra l’altro, con delibera di Consiglio Comunale n° 26 del 20.07.2021, il Commissario straordinario assumendo in se i poteri del Consiglio Comunale di Sessa Aurunca, approva la proposta di delibera avanzata dal Capo Settore, avente ad oggetto: “Legge Regionale n0 33/1982 –

perimetrazione amministrativa del comune di Cellole – adempimenti”.

Per tutte queste motivazioni, il Pd ha, quindi, chiesto l’annullamento della delibera di Consiglio Provinciale n. 9.

“Nell’ipotesi in cui non si voglia annullare la delibera di consiglio provinciale, gli scriventi chiedono che venga acquisito il parere del Segretario Generale, che dovrà esprimersi, nel merito, circa le doglianze rappresentate in narrativa, anche nella sua qualità di Responsabile della Trasparenza e dell’Anticorruzione dell’Ente Provincia di Caserta”. La nota è stata indirizzata, tra l’altro, anche al prefetto di Caserta.