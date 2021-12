PROVINCIA Magliocca chiama a raccolta i consiglieri via Whatsapp. Assenti gli eletti del PD. Salvatore Lettera: “Siamo stati avvertiti solo due ore prima della proclamazione…”

Per i quattro eletti dem impossibile partecipare alla cerimonia di proclamazione: nessuna pec, nessuna mail, nessuna nota ufficiale. Solo il messaggino del presidente giunto poco prima delle 10 di stamane

CASERTA (r.s.) Proclamati oggi i 16 consiglieri provinciali eletti lo scorso 18 dicembre, eppure non tutti erano presenti stamattina nella sede dell’Ente. C’erano i 10 consiglieri di maggioranza (8 per la lista “Caserta al Centro” e 2 per “La Provincia al centro”) che hanno sostenuto il rieletto presidente Giorgio Magliocca; presenti anche i due eletti del centrodestra Maurizio Del Rosso (per la lista “Uniti per Terra di Lavoro”) e Gabriella Santillo (Fratelli d’Italia). Mancavano, invece, i quattro consiglieri del Partito democratico. Un’assenza che si è “fatta notare” quella di Salvatore Lettera, Ciro Marcigliano, Stefano Cioffi e Alessandro Landolfi.

Sulle prime avevamo pensato che la loro fosse stata una scelta politica, dovuta magari al ricorso che pende (anzi, è il caso di dire, che penderà, visto che ancora non è stato presentato) sulla composizione del Consiglio stesso. Un ricorso promosso dal sindaco di Cesa Enzo Guida, primo dei non eletti nella lista del Pd ma fino a pochi giorni fa quinto eletto dei dem (la sua estromissione è stata causata dall’istanza presentata da Liliana Trovato, successivamente accolta dall’Ufficio elettorale). Ma ci sbagliavamo: i quattro eletti del Pd non si sono presentati alla cerimonia di proclamazione perché solo stamattina, poco prima delle 10, sono stati avvisati attraverso un messaggio whatsapp del presidente Magliocca; messaggio nel quale annunciava che di lì a poco si sarebbe tenuta la proclamazione. “Nessuna pec, nessuna email e nessuna nota ufficiale, soltanto una chiamata e un messaggio whatsapp – ci ha spiegato il consigliere dem Salvatore Lettera – . Noi lavoriamo, non si può certo pretendere la nostra presenza quando veniamo avvertiti due ore prima”.

Ha perfettamente ragione Lettera, anche se erano giorni che si parlava della proclamazione che sarebbe avvenuta nella mattinata odierna, gli eletti andavano avvisati in maniera più formale o, quantomeno, con un anticipo di almeno 24 ore. “Noi eravamo convinti, visto il ricorso della Trovato ed il riconteggio, che la proclamazione non sarebbe avvenuta oggi”.

L’avviso via whatsapp non ha riguardato, comunque, solo i dem. Anche il consigliere provinciale di centrodestra Maurizio Del Rosso ci ha confermato di essere stato avvisato via whatsapp. Ovviamente, per lui che è di Caserta, è stato più semplice organizzarsi e raggiungere la sede della Provincia nell’area Saint Gobain. Per chi, invece, doveva arrivare da un altro comune della provincia, la cosa sarebbe stata più complicata. In ogni caso probabilmente qualcuno avrebbe dovuto pensarci prima e non arrivare alla mattinata odierna per chiamare a raccolta i consiglieri. I dieci della maggioranza di Magliocca, sicuramente, erano già a conoscenza dell’appuntamento di stamattina. Ma gli altri? Ancora una volta il Pd, all’interno dell’area del centrosinistra, messo da parte. Per Zannini&co. il Partito democratico è l’ultima ruota del carro, lo dimostra anche quest’ultimo episodio.