Pugni e schiaffi in casa per anni, picchia la moglie davanti ai tre figli piccoli: ARRESTATO

Non si è fermato neanche di fronte alla figlia più piccola, una bambina di appena tre anni. Esausta, la moglie lo ha denunciato ai Carabinieri

VILLA LITERNO – Ha chiesto aiuto ai Carabinieri perché il marito la stava picchiando. E’ accaduto ieri a Villa Literno dove una 40enne, al culmine di una lite scaturita per futili motivi, alla presenza dei tre figli minori, è stata violentemente picchiata dal 45enne marito che poi si è allontanato prima dell’arrivo dei Carabinieri della locale Stazione.

Quando i militari dell’Arma sono giunti presso quell’abitazione ad attenderli in strada, hanno trovato la richiedente, una 40enne del posto, visibilmente agitata che stringeva tra le braccia la figlia di appena 3 anni. Ai Carabinieri la vittima ha raccontato di essere stata poco prima picchiata dal marito a causa di un diverbio scaturito per futili motivi e che, in presenza dei figli minori (3, 12 e 13 anni), l’aveva prima colpita con un pugno al volto e successivamente presa a schiaffi e tirato i capelli.

In sede di denuncia la donna ha raccontato di aver subito, nel corso del tempo, altre aggressioni da parte del marito, mai denunciate.

L’uomo, individuato presso l’abitazione della sorella dove si era momentaneamente rifugiato, è stato tratto in arresto e tradotto presso casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.