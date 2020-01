VAIRANO PATENORA – Pare che alla base dell’incredibile rissa avvenuta non distante dalla stazione di servizio Ewa ci siano come spesso accade dei futili motivi. Ed è proprio alla della pompa di benzina che si sono registrati danni peggiori, come la vetrata del bar distrutta durante la colluttazione avvenuta nella notte tra sabato e domenica. I carabinieri, giunti a Vairano Patenora, hanno identificato i ragazzi, tutti del luogo, responsabili della rissa.