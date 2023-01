Pusher in gonnella processata per direttissima: revocati gli arresti

RECALE – Arrestata nei giorni scorsi per spaccio di droga, obbligo di firma per una 33enne. Questa la decisione del giudice, Nicola Camerlingo, del tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha convalidato l’arresto e disposto una misura cautelare meno afflittiva, inizialmente era ai domiciliari, nei confronti di Emilia Maddalena Giaquinto di Recale, accogliendo l’istanza del difensore della donna.

Nella tarda serata di martedì i carabinieri della Stazione di Macerata Campania, nel corso di un servizio di controllo del territorio volto a prevenire e reprimere la commissione di reati in materia di sostanze stupefacenti, procedevano all’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di una trentatreenne del luogo,

A seguito di perquisizione personale e domiciliare, eseguita a carico dell’arrestata, i militari dell’Arma rinvenivano occultata all’interno del vano per i contatori dell’energia elettrica, una bottiglietta in vetro con 15 involucri termosaldati risultati contenere cocaina. Nel corso della perquisizione veniva altresì rinvenuta la somma in contanti pari a euro 290euro , ritenuta provento dell’attività illecita.