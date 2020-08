PAURA IN VILLAGGIO. Ragazza con sindrome di down rischia di morire strozzata, medico casertano in vacanza le salva la vita

AVERSA (red.cro.) – Momenti di grande paura ieri in un villaggio vacanze di Marina di Ginosa, località balneare dell’arco ionico tarantino, frazione del comune di Ginosa, in provincia di Taranto. Durante una cena nello stabilimento, una ragazza affetta da sindrome di down dell’età di 29 anni, ha iniziato a manifestare sintomi da soffocamento ed in poco tempo è diventata cianotica e non respirava più. Nel caos generale, un medico di Aversa, Luciano Grimaldi, lì in vacanza, è intervenuto e dopo aver provato a deostruire le vie aeree, ha praticato alla ragazza ripetutamente la manovra di Heimlich.

Dopo 7-8 tentativi, il medico casertano è riuscito a farle cacciare ciò che aveva ingoiato che, nello stupore generale, si è rivelato essere un grosso orecchino ed in breve tempo la ragazza è tornata a respirare, con grande sollievo. Poi è intervenuto anche il medico della struttura ed infine il 118, ma la situazione era fortunatamente risolta.

Oltre a fare i complimenti al medico casertano, sottolineiamo l’importanza delle manovre di disostruzione delle vie aeree che dovrebbero essere imparate da tutti considerando che, nel caso di specie, pochi minuti e la ragazza sarebbe andata in arresto respiratorio.