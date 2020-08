CARINARO – Si è verificato un incidente domenica a Vairano Scalo. In via Abruzzi, una donna incinta all’ottavo mese di gravidanza è rimasta coinvolta nello schianto. Sul posto sono arrivate un’ambulanza e le forze dell’ordine. La giovane, 29 anni originaria di Carinaro, è stata condotta in gravi condizioni in ospedale a Piedimonte Matese. Decisive le prossime ore per capire l’evolversi della situazione.