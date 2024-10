Ragazze accusate di aver “fregato” mille euro con un’assicurazione auto truffa

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – Si sono trovate sotto processo per truffa due ragazze casertane R.C. e A.P., rispettivamente 30 e 25 anni.

Le loro carte Postepay sono state al centro di una truffa subita da un uomo, residente a Bergamo, che aveva pagato una somma di poco superiore ai mille euro per la polizza assicurativa alla sua auto, una Hyundai.

Le indagini degli inquirenti hanno fatto emergere che c’era una terza donna dietro alla truffa, che aveva però inserito la carta Postepay delle due ragazze casertane come indicazione bancaria per ricevere i mille euro.

La difesa di R.C., rappresentata dall’avvocato Giuseppe Sparaco, ha dimostrato la totale estraneità della giovane alle accuse, visto che il contratto per la carta delle Poste era stato chiuso dall’imputata e che quindi lei per forza doveva essere estranea ai fatti.

Tesi condivisa anche dal tribunale lombardo che ha assolto R.C. per non aver commesso il fatto.

Per quanto riguarda A.P., la somma minima ricevuta sulla carta, anche se non giustificata, e la scelta della parte offesa di rimettere la querela, ha chiuso la vicenda per la giovane, al tempo appena 18enne, assolvendola per “particolare tenuità del fatto”.