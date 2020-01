Ragazze aversane costrette a pagare 13 euro ad un parcheggiatore abusivo

AVERSA – (Christian e Lidia de Angelis) Aversane in trasferta a Napoli costrette a pagare 13 euro a parcheggiatore abusivo aggressivo. Si ripete il business illegale della gestione dei parcheggi il fine settimana, che da tempo affligge Aversa, di cui spesso scriviamo; ora apprendiamo che due aversane sabato sera a Napoli zona San Pasquale, sono state vittime di estorsione da parte di un balordo, forse con precedenti penali, che le ha costrette a pagare non più 2 euro, ma bensì 13 euro per non subire danni alla vettura una volta uscite dal locale.

A segnalare la vergognosa vicenda l’amica delle vittime che si rivolge all’on Francesco Emilio Borrelli, denunciando questo: ““Gent.mo consigliere, le scrivo per un episodio verificatosi ieri sera (sabato) che ha visto coinvolte due mie amiche. Le ragazze in questione sono venute da Aversa a Napoli per una cena a San Pasquale dove, chi è pratico della zona saprà, il sabato sera trovare posto per la macchina è davvero complicato. E diventa ancor più complicato quando ad occupare il suolo pubblico sono i parcheggiatori abusivi, che con la loro gestione del traffico per “2€ a piacere” non fanno altro che alimentare il caos nelle strade strette e piene di gente. Questi acclamati 2€ a piacere, però, ieri sera sono diventati 13€, richiesti espressamente alle mie due amiche che, non sapendo come comportarsi (di sera davanti ad uomo tutt’altro che garbato), hanno amaramente pagato.Conosco la sua attività di contrasto ai parcheggiatori abusivi e perciò le ho scritto. È davvero triste vedere come, nonostante l’aumento dei controlli della polizia per le strade di Napoli, non si riesca a ridurre drasticamente questo “fenomeno” che rende la città più invivibile anche agli stessi campani provenienti da località vicine.Appoggio la sua attività appieno e le auguro buon lavoro“.