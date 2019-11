PIEDIMONTE MATESE (red.cro.) – Appena uscito dalla stazione ferroviaria di Piedimonte Matese, uno studente di 15 anni di Alvignano, è stato preso in pieno da un oggetto che l’ha colpito all’occhio. Trasportato al pronto soccorso di Piedimonte Matese, è stato poi trasferito a Caserta dove è stato curato è dimesso con 5 giorni di prognosi. In questo momento le forze dell’ordine, per la precisione i carabinieri, stanno controllando le immagini per capire cosa l’abbia colpito, ma soprattutto chi.