CASAPULLA – Ieri pomeriggio a Casapulla un ragazzo di circa 20 anni è stato aggredito in via Fiume. Il giovane è stato colpito alla testa dopo una discussione avuta con un’altra persona. Il malcapitato è finito a terra e poi è stato soccorso e portato nell’ospedale Melorio. Si è ripreso lentamente dopo le cure ricevute in ospedale.