SAN CIPRIANO D’AVERSA – Un giovane extracomunitario è morto stanotte in via Roma, a S.Cipriano, dopo un tragico incidente in bici. Il ragazzo stava tornando a casa quando, all’altezza della farmacia, si è scontrato con un Citroen C3. L’impatto è stato violento e non ha lasciato scamo al ragazzo. Inutile l’intervento dei soccorsi. E’ stata informata l’autorità giudiziaria.