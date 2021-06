Spari durante il raid in gioielleria. Banditi messi in fuga dall’antifurto

MACERATA CAMPANIA – Raid, questa notte, alla gioielleria “Emozioni D’0r0” in via Garibaldi a Macerata Campania in questi giorni già teatro di un furto ad un’altra gioielleria lungo il Corso Umberto I.

Una banda di ladri, non è da escludere sia la stessa, è riuscita a fare irruzione nel locale ma la loro intenzione è stata disturbata e bloccata da un antifurto nebbiogeno che ne ha limitato l’azione fino a farli desistere. Era in sei, incappucciati ed armati. Hanno sparato alcuni colpi in aria quando hanno capito di essere stati scoperti.

Colpo fallito, dunque, per i malviventi, costretti alla fuga, ma al proprietario questa mattina resta la conta dei danni procurati. Sul posto i carabinieri della locale stazione. Rinvenuti dei bossoli a terra.