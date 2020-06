Raid nella sala stampa del Pinto, ascoltato il presidente della Casertana D’Agostino

CASERTA – Anche il presidente della Casertana Giuseppe D’Agostino è stato ascoltato a proposito del raid consumato, sabato scorso, nella sala stampa dello stadio Pinto a Caserta. La Digos di Caserta è al lavoro per dare un nome ai 4 che hanno fatto irruzione nel locale, svuotato estintori e lanciato sedie contro i giornalisti. Da ricostruire anche quanto accaduto nei giorni precedenti il raid, partendo dallo striscione di minacce ai cronisti, comparso poco prima di quell’episodio. Da domani, in questura, saranno ascoltati i cronisti presenti in sala al momento dell’irruzione.

Le telecamere dello stadio Pinto invece sono fuori uso, così come l’intero impianto di videosorveglianza comunale della città che dunque non possono fornire contributi utili alle indagini.