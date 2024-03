Anziano 80enne derubato in casa: malore dopo lo spavento

Negli ultimi giorni si è registrata anche un’impennata di truffe telefoniche, sempre ai danni di anziani. LEGGILO SU TEANOCE

TEANO (Cronaca) – Ancora una volta un anziano è stato vittima di una rapina nella sua abitazione a Teano. Ieri sera, sabato 16 marzo, in via Luigi Sturzo caratterizzata da due traverse che poi confluiscono nella strada maestra. Dei malviventi si sono intrufolati nell’appartamento dell’uomo, un 80enne, per derubarlo.

Non è la prima volta che episodi simili si verificano a Teano, dove negli ultimi giorni si è registrata anche una recrudescenza di truffe ai danni di persone anziane.

I malviventi, approfittando della vulnerabilità delle loro vittime, mettono in atto stratagemmi per circuirle e derubarle. Nel caso di ieri sera, i ladri sono riusciti ad entrare nell’abitazione dell’anziano e a portargli via oggetti di valore.

Lo spavento subito ha avuto un effetto devastante sull’uomo che, questa mattina, ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Il malore, con molta probabilità, è stato causato dallo stress e dalla paura vissuti durante la rapina.

Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto per cercare di individuare i responsabili. L’ennesimo episodio di cronaca nera che ha scosso la comunità di Teano, dove la sicurezza degli anziani è sempre più a rischio.

Le raccomandazioni alle persone anziane, sono quelle di non aprire la porta a persone sconosciute; diffidare di chi si presenta come operatore di enti o aziende; non consegnare mai denaro o oggetti di valore a persone sconosciute; in caso di dubbi, contattare le forze dell’ordine. L’invito è a collaborare con le forze dell’ordine e a segnalare qualsiasi episodio sospetto.