RAPINA ALLE POSTE. Cambia la misura per un 19enne

TEVEROLA – Arresti domiciliari presso la sua abitazione di Giugliano in Campania per Pasquale Palma,19 anni, uno dei componenti della banda della rapina all’ufficio postale di Teverola in via Cavour e tratto in arresto, insieme ad un complice, minorenne, lo scorso 19 luglio

Bottino della rapina 100mila euro.Condannati in sede di rito abbreviato dal tribunale normanno alla pena di 4 anni di reclusione ciascuno, pena diminuita, grazie alla legge Cartabia, a 3 anni e 4 mesi di reclusione. Richiesti dalla Procura 4 anni e 8 mesi di reclusione. Il tribunale ha accolto l’istanza di sostituzione della misura cautelare avanzata dal legale del 19enne.