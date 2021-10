Rapina, lite e spari in via Appia. Dopo l’arresto di un 54enne, è caccia al complice in fuga

SAN NICOLA LA STRADA – Nella decorsa serata, in San Nicola la Strada, i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Caserta, seguito richiesta d’intervento pervenuta al 112, hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di “rapina aggravata in concorso” un 54enne di Marcianise. L’uomo, con il volto parzialmente travisato ed armato di pistola poi risultata a salve, si è introdotto, unitamente ad altro complice, nell’esercizio commerciale denominato “ mister drink ”, sito in quella via appia, e, sotto la minaccia dell’arma, ha prelevato dalla cassa del denaro contante non quantificato. Ne è quindi scaturita una colluttazione con il titolare della citata rivendita durante la quale il rapinatore ha esploso alcuni colpi a scopo intimidatorio. Nella circostanza il proprietario della rivendita è rimasto lievemente ferito alla mano nel tentativo di disarmarlo. L’autore della rapina è stato poi bloccato dai militari dell’Arma nel frattempo giunti sul posto. Sequestrati un cappello; nr.1 pistola a salve e nr.3 bossoli.

I Carabinieri sono alla ricerca del complice che, recuperata la refurtiva, si è dato alla fuga a bordo di autovettura Ford Fiesta, risultata oggetto di furto e rinvenuta successivamente in Marcianise nei pressi dell’ospedale. L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.